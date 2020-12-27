Кремль назвав те, що "допомогло досягти угоди по Нагірному Карабаху"

“Підтримка добрих та конструктивних відносин, заснованих на взаємній повазі і з Баку, і з Єреваном, дозволила Путіну бути посередником в цьому врегулюванні (ситуації в Нагірному Карабасі)”, — заявив він.

Пєсков зазначив, що для стабілізації конфлікту в Нагірному Карабасі Путін “багато-багато днів провів з телефонною трубкою в руці” і особисто контролював розвиток ситуації. Крім того, Путін проводив переговори з президентом Туреччини Тайіпом Ердоганом. “Якусь частину цих розмов (з Ердоганом) ви можете відфіксувати за повідомленнями пресслужби президента, але далеко не всі”, — додав прес-секретар.

“У 2020 році активні бойові дії в Європі, прямо біля наших кордонів, це те, чого, звичайно, світова спільнота не повинна допускати. В даному випадку відповідальна позиція Путіна, його зусилля по тому, щоб це зупинити, вони, звичайно, багато чого варті, їх дуже важко переоцінити”, — сказав Пєсков.

Додамо, ООН готує оціночну місію для відправки в Нагірний Карабах.