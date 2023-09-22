Країни Центральної Азії та США посилять співпрацю у сфері безпеки, економіки та енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан та США планують докласти зусиль, аби поглибити та розширити співробітництво у сфері безпеки, економіки та енергетики. Про це йдеться у заяві Білого дому, пише УНН.
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"Ми знову підтверджуємо нашу відданість зміцненню співпраці у сфері безпеки як необхідного наріжного каменю для вирішення спільних викликів регіональній безпеці та підтримки суверенітету та незалежності держав Центральної Азії", - йдеться в заяві Білого Дому.
Деталі
На першому президентському саміті у форматі С5+1, в кулуарах сесій Генеральної Асамблеї ООН, голова США Джо Байден зустрівся з лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.
Представники держав досягли спільних рішень у питанні розширенні співпраці в сферах безпеки, економіки та енергетики.
Білий дім зазначив також, що США високо оцінюють значний прогрес, досягнутий у спільних цілях після першої міністерської зустрічі С5+1 у 2015 році
Створення Секретаріату С5+1 у 2022 році та робочих груп з питань економіки, енергетики та довкілля та безпеки ще більше поглибили взаємодію держав.
“Ми як і раніше віддані зміцненню нашого партнерства через платформу C5+1”, - йдеться у заяві.
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