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Країни Центральної Азії та США посилять співпрацю у сфері безпеки, економіки та енергетики

Країни Центральної Азії та США посилять співпрацю у сфері безпеки, економіки та енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан та США планують докласти зусиль, аби поглибити та розширити співробітництво у сфері безпеки, економіки та енергетики. Про це йдеться у заяві Білого дому, пише УНН.

Цитата 

"Ми знову підтверджуємо нашу відданість зміцненню співпраці у сфері безпеки як необхідного наріжного каменю для вирішення спільних викликів регіональній безпеці та підтримки суверенітету та незалежності держав Центральної Азії", - йдеться в заяві Білого Дому.

Деталі 

На першому президентському саміті у форматі С5+1, в кулуарах сесій Генеральної Асамблеї ООН,  голова США Джо Байден зустрівся з лідерами Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Представники держав досягли спільних рішень у питанні розширенні співпраці в сферах безпеки, економіки та енергетики.

Білий дім зазначив також, що США високо оцінюють значний прогрес, досягнутий у спільних цілях після першої міністерської зустрічі С5+1 у 2015 році

Створення Секретаріату С5+1 у 2022 році та робочих груп з питань економіки, енергетики та довкілля та безпеки ще більше поглибили взаємодію держав. 

“Ми як і раніше віддані зміцненню нашого партнерства через платформу C5+1”, - йдеться у заяві.

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