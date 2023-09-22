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Страны Центральной Азии и США усилят сотрудничество в сфере безопасности, экономики и энергетики

Страны Центральной Азии и США усилят сотрудничество в сфере безопасности, экономики и энергетики

Киев • УНН

 • 127966 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США планируют приложить усилия, чтобы углубить и расширить сотрудничество в сфере безопасности, экономики и энергетики. Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет УНН.

Цитата 

"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в сфере безопасности как необходимого краеугольного камня для решения общих вызовов региональной безопасности и поддержки суверенитета и независимости государств Центральной Азии", - говорится в заявлении Белого Дома.

Детали 

На первом президентском саммите в формате С5+1, в кулуарах сессий Генеральной Ассамблеи ООН,  глава США Джо Байден встретился с лидерами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Представители государств достигли совместных решений в вопросе расширении сотрудничества в сферах безопасности, экономики и энергетики.

Белый дом отметил также, что США высоко оценивают значительный прогресс, достигнутый в совместных целях после первой министерской встречи С5+1 в 2015 году

Создание Секретариата С5+1 в 2022 году и рабочих групп по вопросам экономики, энергетики и окружающей среды и безопасности еще больше углубили взаимодействие государств. 

“Мы по-прежнему привержены укреплению нашего партнерства через платформу C5+1”, - говорится в заявлении.

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