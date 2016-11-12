Крадіїв-вандалів затримали на кладовищі в Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 12 листопада. УНН. До патрульної поліції 10 листопада надійшов виклик про крадіжку на вулиці Аеропортівській. Заявниця повідомила, що двоє невідомих чоловіків пиляють металеві конструкції на кладовищі, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу патрульної поліції Дніпра.
Коли інспектори прибули на місце події, то неподалік від кладовища помітили осіб, які тягнули на тачці металеву огорожу.
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Чоловіків зупинили та викликали слідчих відділку поліції Соборного району.