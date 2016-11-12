Воров-вандалов задержали на кладбище в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 12 ноября. УНН. К патрульной полиции 10 ноября поступил вызов о краже на улице Аэропортовская. Заявительница сообщила, что двое неизвестных мужчин пилят металлические конструкции на кладбище, передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.
Когда инспекторы прибыли на место происшествия, то неподалеку от кладбища заметили лиц, которые тянули на тачке металлическое ограждение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вандалы разбили окна в двух поездах на Полтавщине
Мужчин остановили и вызвали следователей отделения полиции Соборного района.