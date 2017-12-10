КПВВ “Станиця Луганська” сьогодні не здійснює пропуск громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудн. УНН. Сьогодні контрольний пункт в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” тимчасово не здійснює пропуск громадян у зв’язку з ремонтом мостового переходу, що знаходиться за КПВВ в напрямку непідконтрольної території, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Згідно з планом виконання робіт контрольний пункт відновить свою роботу 11 грудня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що 9 та 10 грудня 2017 року в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” тимчасово припинено пропуск громадян.
Нагадаємо, 10 грудня у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі зібралось близько 400 авто.