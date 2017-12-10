КПВВ "Станица Луганская" сегодня не осуществляет пропуск граждан

"Согласно плану выполнения работ контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что 9 и 10 декабря 2017 года в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" приостановлено пропуск граждан.

Напомним, 10 декабря в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе собралось около 400 авто.