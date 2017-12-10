КПВВ "Станица Луганская" сегодня не осуществляет пропуск граждан

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 77072 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 51743 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107240 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108685 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 126985 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105670 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107544 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113084 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117363 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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КПВВ "Станица Луганская" сегодня не осуществляет пропуск граждан

КПВВ "Станица Луганская" сегодня не осуществляет пропуск граждан

Киев  •  УНН

 • 9398 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно не осуществляет пропуск граждан в связи с ремонтом мостового перехода, что находится за КПВВ в направлении неподконтрольной территории, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Согласно плану выполнения работ контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что 9 и 10 декабря 2017 года в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" приостановлено пропуск граждан.

Напомним, 10 декабря в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе собралось около 400 авто.

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