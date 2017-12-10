КПВВ "Станица Луганская" сегодня не осуществляет пропуск граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" временно не осуществляет пропуск граждан в связи с ремонтом мостового перехода, что находится за КПВВ в направлении неподконтрольной территории, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Согласно плану выполнения работ контрольный пункт возобновит свою работу 11 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что 9 и 10 декабря 2017 года в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" приостановлено пропуск граждан.
Напомним, 10 декабря в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе собралось около 400 авто.