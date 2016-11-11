КПВВ "Гнутове" знову вчасно не розпочав роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Навпроти “Гнутового” бойовики другий день поспіль не пропускають громадянян та автівки через лінію розмежування. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“КПВВ „Гнутове“ знову вчасно не розпочав роботу. Це пов’язане з тим, що навпроти контрольного пункту російські найманці не здійснюють пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на своєму блокпосту в н.п.Октябр”, — повідомили у ДПСУ.
Нагадаємо, вчора, 10 листопада, бойовики не пропустили жодного автомобіля ні на в’їзд, ні на виїзд.