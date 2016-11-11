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15 марта, 19:03 • 111432 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155811 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131085 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124102 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109092 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103704 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100249 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129996 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127637 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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КПВВ "Гнутово" снова вовремя не начал работу

КПВВ "Гнутово" снова вовремя не начал работу

Киев • УНН

 • 7755 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Напротив "Гнутово" боевики второй день подряд не пропускают людей и машины через линию разграничения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"КПВВ "Гнутово" снова вовремя не начал работу. Это связано с тем, что напротив контрольного пункта российские наемники не осуществляют пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябрь", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, вчера, 10 ноября, боевики не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.

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