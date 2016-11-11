"КПВВ "Гнутово" снова вовремя не начал работу. Это связано с тем, что напротив контрольного пункта российские наемники не осуществляют пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябрь", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, вчера, 10 ноября, боевики не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.