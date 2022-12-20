Кожен четвертий українець схильний до ризику психічного розладу через війну - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я заявив у вівторок, що 10 мільйонів осіб, або близько чверті населення України, можуть страждати на психічні розлади у зв'язку з війною, передає УНН посилаючись на Reuters.
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«За оцінками ВООЗ, до 10 мільйонів людей схильні до ризику виникнення тієї чи іншої форми психічного розладу, від занепокоєння і стресу до більш важких станів», - заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт на брифінгу для преси в Женеві.
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Хабіхт сказав, що респіраторні захворювання зростатимуть через холодну погоду та недостатнє опалення, як і автомобільні аварії, викликані неосвітленими вулицями через відключення електроенергії.
"Система охорони здоров'я працює. Але оскільки минуло 10 місяців, це є величезний стрес-тест, - сказав він. - Ми постійно стикаємося з новими проблемами".
Більш важкі стани включають посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), спричинений неприємними подіями.
Додамо
Система охорони здоров'я України перебуває під тиском після вторгнення росії. Було скоєно не менше 700 атак на систему охорони здоров'я, свідчать дані ВООЗ.