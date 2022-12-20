Каждый четвертый украинец подвержен риску психического расстройства из-за войны - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Представитель Всемирной организации здравоохранения заявил во вторник, что 10 миллионов человек, или около четверти населения Украины, могут страдать психическими расстройствами в связи с войной, передает УНН ссылаясь на Reuters.
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«По оценкам ВОЗ, до 10 миллионов человек подвержены риску возникновения той или иной формы психического расстройства, от беспокойства и стресса до более тяжелых состояний», - заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге для прессы в Женеве.
Детали
Хабихт сказал, что респираторные заболевания будут расти из-за холодной погоды и недостаточного отопления, как и автомобильные аварии, вызванные неосвещенными улицами из-за отключения электроэнергии.
"Система здравоохранения работает. Но поскольку прошло 10 месяцев, это огромный стресс-тест, - сказал он. - Мы постоянно сталкиваемся с новыми проблемами".
Более тяжелые состояния включают посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), вызванное неприятными событиями.
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Система здравоохранения Украины находится под давлением после вторжения россии. Были совершены не менее 700 атак на систему здравоохранения, свидетельствуют данные ВОЗ.