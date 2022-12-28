Косовський міністр заявив, що Сербія прагне дестабілізувати Косово під впливом росії

Деталі

Серби в етнічно розділеному місті Митровиця на півночі Косова звели нові барикади у вівторок, через кілька годин після того, як Сербія заявила, що привела свою армію у стан підвищеної бойової готовності після кількох тижнів ескалації напруженості між Белградом та Пріштіною.

Цитата

«Саме Сербія під впливом росії підняла стан бойової готовності і віддає наказ про зведення нових барикад, щоб виправдати та захистити злочинні угруповання, які тероризують… громадян сербської національності, які проживають у Косово”, - йдеться у заяві Свечли.

Сербія заперечує, що намагається дестабілізувати становище свого сусіда, і каже, що просто хоче захистити там свою меншість. Президент Сербії Александар Вучич заявив у вівторок, що Сербія "продовжуватиме боротися за мир та шукати компромісні рішення".

Доповнення

З 10 грудня серби в північній частині Косова встановили кілька блокпостів у Митровиці та її околицях і почали перестрілку з поліцією після арешту колишнього сербського поліцейського, який, ймовірно, напав на діючих співробітників поліції, відзначає видання.

Белград пізно ввечері в понеділок заявив, що у світлі останніх подій у регіоні та його впевненості в тому, що Косово готується напасти на сербів і насильно знести барикади, він наказав своїй армії та поліції привести сили у найвищу бойову готовність.

росія, історичний союзник Сербії, блокує членство Косово в ООН.

Вторгнення рф в Україну спонукало держави Європейського Союзу приділяти більше уваги поліпшенню відносин із шістьма балканськими країнами: Албанією, Боснією та Герцеговиною, Косово, Чорногорією, Північною Македонією та Сербією, попри небажання розширювати ЄС.