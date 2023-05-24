Корупція на "Укрзалізниці": ВАКС відправив під варту одного з підозрюваних з можливістю внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд відправив під варту з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн грн підозрюваного у справі про надання неправомірної вигоди на «Укрзалізниці» за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.
Цитата
«У середу, 24 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 КК України, у справі «Укрзалізниці» (зокрема, щодо надання неправомірної вигоди у виді автомобіля), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою визначено внесення застави у розмірі 30 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що строк дії запобіжного заходу – до 20 липня 2023 року включно.
Окрім того, за умови внесення застави, на підозрюваного покладаються процесуальні обов’язки:
· не відлучатися із Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
· прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ;
· повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
· утримуватися від спілкування із особами, указаними в ухвалі суду;
· утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, які належать, чи які займають філія «Центр забезпечення виробництва» Акціонерного товариства «Укрзалізниця», Акціонерне товариство «Укрзалізниця».
· здати на зберігання до ГУ ДМС у Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
Доповнення
Правоохоронці викрили схему отримання неправомірної вигоди посадовцем «Укрзалізниці» (посада на момент вчинення злочину) за сприяння в укладенні договорів з «потрібними постачальниками» для потреб залізниці. Як повідомили у НАБУ, за свої «послуги» він отримав новий автомобіль Toyota Camry, придбаний в автосалоні за 1,55 млн грн.