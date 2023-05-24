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Коррупция на "Укрзализныце": ВАКС отправил под стражу одного из подозреваемых с возможностью внесения залога

Коррупция на "Укрзализныце": ВАКС отправил под стражу одного из подозреваемых с возможностью внесения залога

Киев • УНН

 • 600593 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн подозреваемого по делу о предоставлении неправомерной выгоды на «Укрзализныце» за содействие в заключении договоров с «нужными поставщиками» для нужд железной дороги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Цитата

«В среду, 24 мая, следственный судья Высшего антикоррупционного суда применила к подозреваемому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 УК Украины, по делу «Укрзализныци» (в частности, о предоставлении неправомерной выгоды в виде автомобиля), меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой определено внесение залога в размере 30 млн грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что срок действия меры пресечения – до 20 июля 2023 года включительно.

Кроме того, при условии внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности:

· не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

· прибывать по первому требованию к детективам НАБУ;

· сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

· воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда;

· воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих или занимаемых филиалом «Центр обеспечения производства» Акционерного общества «Укрзализныця», Акционерного общества «Укрзализныця».

· сдать на хранение в ГУ ГМС в Киеве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

Дополнение

Правоохранители разоблачили схему получения неправомерной выгоды должностным лицом «Укрзализныци» (должность на момент совершения преступления) за содействие в заключении договоров с «нужными поставщиками» для нужд железной дороги. Как сообщили в НАБУ, за свои «услуги» он получил новый автомобиль Toyota Camry, приобретенный в автосалоне за 1,55 млн грн.

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