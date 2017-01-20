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Кортеж з Д.Трампом та Б.Обамою направився до Капітолію

Кортеж з Д.Трампом та Б.Обамою направився до Капітолію

Київ • УНН

 • 12861 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Кортеж з новообраним президентом США Дональдом Трампом та діючим президентом Бараком Обамою від'їхав від Білого Дому у напрямку Капітолію, передає УНН з посиланням на CNN.

Зазначимо, що окремо виїхали віце-президенти Джо Байден та Майк Пенс, також окремий лімузин з дружинами президентів Мішель Обамою та Меланією Трамп, останніми в кортежі їдуть діючий президент США Барак Обама та новообраний Дональд Трамп, при цьому традиційно новообраний президент сидить зліва, а діючий, відповідно, справа.

По прибуттю до Капітолію за 15 хвилин до 12 години дня на західних сходах Капітолію складе присягу новий віце-президент Майкл Пенс.

А вже о 12 годині дня голова Верховного суду Джон Робертс приведе до присяги новобраного президента США Дональда Трампа. Після цього він проголосить інавгураційну промову, яку, як він повідомляв, він написав сам.

President-elect @realDonaldTrump and President Obama head to #Inauguration. #Trump45 pic.twitter.com/LtZYWwMCqN

— Fox News (@FoxNews) 20 січня 2017 р.

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