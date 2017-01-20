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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кортеж с Д.Трампом и Б.Обамой направился к Капитолию

Кортеж с Д.Трампом и Б.Обамой направился к Капитолию

Киев • УНН

 • 12857 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Кортеж с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Бараком Обамой отъехал от Белого Дома в направлении Капитолия, передает УНН со ссылкой на CNN.

Отметим, что отдельно выехали вице-президенты Джо Байден и Майк Пенс, также отдельный лимузин с женами президентов Мишель Обамой и Меланией Трамп, последние в кортеже едут действующий президент США Барак Обама и новоизбранный Дональд Трамп, при этом традиционно новоизбранный президент сидит слева, а действующий соответственно, справа.

По прибытию к Капитолию за 15 минут до 12:00 дня на западной лестнице Капитолия примет присягу новый вице-президент Майкл Пенс.

А уже в 12:00 дня председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге избранного президента США Дональда Трампа. После этого он провозгласит инаугурационную речь, которую, как он сообщал, он написал сам.

President-elect @realDonaldTrump and President Obama head to #Inauguration. #Trump45 pic.twitter.com/LtZYWwMCqN

- Fox News (@FoxNews) 20 января 2017

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