Кортеж с Д.Трампом и Б.Обамой направился к Капитолию

Отметим, что отдельно выехали вице-президенты Джо Байден и Майк Пенс, также отдельный лимузин с женами президентов Мишель Обамой и Меланией Трамп, последние в кортеже едут действующий президент США Барак Обама и новоизбранный Дональд Трамп, при этом традиционно новоизбранный президент сидит слева, а действующий соответственно, справа.

По прибытию к Капитолию за 15 минут до 12:00 дня на западной лестнице Капитолия примет присягу новый вице-президент Майкл Пенс.

А уже в 12:00 дня председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге избранного президента США Дональда Трампа. После этого он провозгласит инаугурационную речь, которую, как он сообщал, он написал сам.

President-elect @realDonaldTrump and President Obama head to #Inauguration. #Trump45 pic.twitter.com/LtZYWwMCqN