Кортеж с Д.Трампом и Б.Обамой направился к Капитолию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Кортеж с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и действующим президентом Бараком Обамой отъехал от Белого Дома в направлении Капитолия, передает УНН со ссылкой на CNN.
Отметим, что отдельно выехали вице-президенты Джо Байден и Майк Пенс, также отдельный лимузин с женами президентов Мишель Обамой и Меланией Трамп, последние в кортеже едут действующий президент США Барак Обама и новоизбранный Дональд Трамп, при этом традиционно новоизбранный президент сидит слева, а действующий соответственно, справа.
По прибытию к Капитолию за 15 минут до 12:00 дня на западной лестнице Капитолия примет присягу новый вице-президент Майкл Пенс.
А уже в 12:00 дня председатель Верховного суда Джон Робертс приведет к присяге избранного президента США Дональда Трампа. После этого он провозгласит инаугурационную речь, которую, как он сообщал, он написал сам.
President-elect @realDonaldTrump and President Obama head to #Inauguration. #Trump45 pic.twitter.com/LtZYWwMCqN- Fox News (@FoxNews) 20 января 2017