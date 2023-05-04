Корпоративні права “Укрнафтобуріння” Коломойського повторно передали до АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Суд повторно арештував корпоративні права “Укрнафтобуріння”, яке протиправно привласнило надра Сахалінського нафто-газового родовища. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає УНН.
Деталі
У квітні суд арештував та передав до АРМА корпоративні права чотирьох підприємств: ПрАТ "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
Але 3 травня районний суд Києва скасував раніше винесене ним рішення про арешт корпоративних прав ПрАТ "Укрнафтобуріння" за клопотанням адвоката компанії.
Однак 4 травня Печерський районний суд Києва повторно арештував та передав в управління АРМА вищезазначене підприємство.
Довідка
"Укрнафтобуріння" є однією з найбільших газовидобувних компаній України. Її пов’язують з бізнесменами Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.
Нагадаємо
Раніше очільник АРМА Дмитро Жоравович розповів, які методи використовують власники арештованих активів, аби завадити роботі відомства.