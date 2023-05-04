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Корпоративные права "Укрнефтебурения" Коломойского повторно передали в АРМА

Корпоративные права "Укрнефтебурения" Коломойского повторно передали в АРМА

Киев • УНН

 • 1298022 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Суд повторно арестовал корпоративные права “Укрнефтебурения”, которое противоправно присвоило недра Сахалинского нефтегазового месторождения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает УНН.

Детали

В апреле суд арестовал и передал в АРМА корпоративные права четырех предприятий: ЧАО "Укрнефтебурение", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1" и ООО "Ист Юроуп Петролеум".

Но 3 мая районный суд Киева отменил ранее вынесенное им решение об аресте корпоративных прав ЧАО "Укрнефтебурение" по ходатайству адвоката компании.

Однако 4 мая Печерский районный суд Киева повторно арестовал и передал в управление АРМА вышеупомянутое предприятие.

Справка

"Укрнефтебурение" является одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины. Ее связывают с бизнесменами Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.

Напомним

Ранее глава АРМА Дмитрий Жоравович рассказал, какие методы используют владельцы арестованных активов, чтобы помешать работе ведомства. 

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