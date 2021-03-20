Коронавірусною інфекцією у світі заразилося понад 122,2 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 122 262 706 людей, з них одужало 69 234 192 осіб. Кількість померлих зросла до 2 700 817.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 728 104), Бразилія (11 871 390), Індія (11 514 331), Росія (4 388 268), Велика Британія (4 299 200), Франція (4 242 145), Італія (3 332 418) та Іспанія (3 212 332).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (541 096), Бразилії (290 314) та Мексиці (197 219).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 569 596. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 519 926 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 29 515 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.