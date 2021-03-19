В Україні вже 1,519 млн випадків COVID-19, за добу - 15 850

КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,519 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15,8 тисячі, що найбільше з початку року. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, 4,4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.