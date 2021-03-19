В Україні вже 1,519 млн випадків COVID-19, за добу - 15 850
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,519 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 17 березня, - 15,8 тисячі, що найбільше з початку року. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, 4,4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"15 850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 березня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 4 444 особи;
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- летальних випадків – 262;
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- одужало – 4 592 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 519 926 осіб;
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- одужало – 1 248 782 особи;
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- летальних випадків – 29 515;
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- проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- місто Київ – 1 210 випадків;
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- Вінницька область – 948 випадків;
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- Волинська область – 348 випадків;
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- Дніпропетровська область – 716 випадків;
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- Донецька область – 671 випадок;
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- Житомирська область – 913 випадків;
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- Закарпатська – 546 випадків;
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- Запорізька область – 408 випадків;
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- Івано-Франківська область – 506 випадків;
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- Київська область – 1 134 випадки;
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- Кіровоградська область – 158 випадків;
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- Луганська область – 147 випадків;
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- Львівська область – 1 140 випадків;
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- Миколаївська область – 419 випадків;
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- Одеська область – 935 випадків;
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- Полтавська область – 543 випадки;
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- Рівненська область – 443 випадки;
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- Сумська область – 489 випадків;
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- Тернопільська область – 628 випадків;
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- Харківська область – 1 085 випадків;
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- Херсонська область – 141 випадок;
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- Хмельницька область – 855 випадків;
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- Черкаська область – 536 випадків;
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- Чернівецька область – 584 випадки;
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- Чернігівська область – 347 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Активних хворих на сьогодні в Україні 241 629 осіб, їхня кількість за останню добу зросла на 10 996 осіб, згідно з даними з карти РНБО.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 19-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом'якшення. Помаранчевий рівень - встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".