В Украине уже 1,519 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 850

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,519 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта, - 15,8 тысячи, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, 4,4 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.