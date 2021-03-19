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В Украине уже 1,519 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 850

В Украине уже 1,519 млн случаев COVID-19, за сутки - 15 850

Киев  •  УНН

 • 18849 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,519 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 17 марта, - 15,8 тысячи, что больше всего с начала года. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, 4,4 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

"15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 19 марта 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 4444 человека;
  • летальных случаев - 262;
  • выздоровели - 4592 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 115 274 (в том числе методом ПЦР - 53 379, методом ИФА - 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40 654).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 519 926 человек;
  • выздоровели - 1 248 782 лица;
  • летальных исходов - 29 515;
  • проведено ПЦР-тестов - 7 573 737.

Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 830 детей и 401 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев - 1210 случаев;
  • Винницкая область - 948 случаев;
  • Волынская область - 348 случаев;
  • Днепропетровская область - 716 случаев;
  • Донецкая область - 671 случай;
  • Житомирская область - 913 случаев;
  • Закарпатская - 546 случаев;
  • Запорожская область - 408 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 506 случаев;
  • Киевская область - 1134 случая;
  • Кировоградская область - 158 случаев;
  • Луганская область - 147 случаев;
  • Львовская область - 1140 случаев;
  • Николаевская область - 419 случаев;
  • Одесская область - 935 случаев;
  • Полтавская область - 543 случая;
  • Ровенская область - 443 случая;
  • Сумская область - 489 случаев;
  • Тернопольская область - 628 случаев;
  • Харьковская область - 1085 случаев;
  • Херсонская область - 141 случай;
  • Хмельницкая область - 855 случаев;
  • Черкасская область - 536 случаев;
  • Черновицкая область - 584 случая;
  • Черниговская область - 347 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Активных больных на сегодня в Украине 241 629 человек, их количество за последние сутки выросло на 10 996 человек, согласно данным с карты СНБО.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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