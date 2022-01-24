Коронавірусною інфекцією у світі захворіло понад 352 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Станом на ранок понеділка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 352 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.
Загальна ситуація
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 352,065,613 людей, з них одужало 279,793,031 осіб. Кількість померлих зросла до 5,614,544.
“Лідери” за кількістю інфікованих
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (71 925 931), Індія (39 543 328), Бразилія (24 044 437), Франція (16 692 432), Велика Британія (15 859 288), Росія (11 108 191), Туреччина (10 947 129), Італія (9 923 678), Німеччина (8 717 145) Іспанія (8 975 458) та Аргентина (7 862 536).
“Лідери” за кількістю летальних випадків
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (889 197), Бразилії (623 145) та Індії (489 896).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 3 857 455 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 99 215 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.