Коронавірус в Австралії: в країні зафіксувалі добовий рекорд випадків інфікування COVID-19

Деталі

Австралія буде дотримуватися своєї стратегії ізоляції від коронавірусу до тих пір, поки щонайменше 70% населення не буде повністю вакциновано, заявив прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон.

"Неможливо жити з обмеженнями вічно, і в якийсь момент нам потрібно буде перемкнути передачі, і це відбудеться коли 70% наслення буде вакциновано", - сказав Моррісон.

Сувора ізоляція - ключовий елемент стратегії федерального уряду Австралії щодо стримування спалахів коронавірусу до досягнення рівня вакцинації в 70%.

Близько 60% з 25-мільйонного населення країни зараз перебувають в ізоляції.

У південно-східному штаті Вікторія в неділю було зареєстровано 65 випадків зараження.

У неділю в Новому Південному Уельсі було зареєстровано 830 нових випадків інфікування, а в Австралійської столичної території, де знаходиться столиця країни Канберра, було зареєстровано 19 нових випадків зараження. По всій країні, кількість активних випадків становить майже 12 тисяч хворих.

Поліція найбільш густонаселеного штату Новий Південний Уельс заявила, що за останні 24 години вона наклала 940 штрафів за порушення приписів суспільної охорони здоров'я, в той час як ЗМІ повідомили, що кілька сотень людей зібралися, щоб протестувати проти обмежень на кордоні штату Квінсленд.

Доповнення

В суботу сотні людей вийшли на демонстрації проти ізоляції в Сіднеї і Мельбурні, столицях двох найбільш густонаселених штатів, Нового Південного Уельсу і Вікторії, які знаходяться під суворою ізоляцією.

Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, станом на 21 липня, всього близько 30% австралійців старше 16 років були повністю вакциновані.

Незважаючи на третю хвилю коронавірусу кількість випадків COVID-19 в Австралії відносно низька - трохи менше 44 тисяч випадків і 981 смертельний випадок.