Коронавирус в Австралии: в стране зафиксировали суточный рекорд случаев инфицирования COVID-19

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Австралия будет придерживаться своей стратегии изоляции от коронавируса до тех пор, пока не менее 70% населения не будет полностью вакцинированы, заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Невозможно жить с ограничениями вечно, и рано или поздно нам нужно будет переключить передачи, и это произойдет когда 70% наслення будет вакцинировано", - сказал Моррисон.

Строгая изоляция - ключевой элемент стратегии федерального правительства Австралии по сдерживанию вспышек коронавируса до достижения уровня вакцинации в 70%.

Около 60% из 25-миллионного населения страны сейчас находятся в изоляции.

В юго-восточном штате Виктория в воскресенье было зарегистрировано 65 случаев заражения.

В воскресенье в Новом Южном Уэльсе было зарегистрировано 830 новых случаев инфицирования, а в Австралийской столичной территории, где находится столица страны Канберра, было зарегистрировано 19 новых случаев заражения. По всей стране, количество активных случаев составляет почти 12 тысяч больных.

Полиция самого густонаселенного штата Новый Южный Уэльс заявила, что за последние 24 часа она наложила 940 штрафов за нарушение предписаний общественного здравоохранения, в то время как СМИ сообщили, что несколько сотен человек собрались, чтобы протестовать против ограничений на границе штата Квинсленд.

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В субботу сотни людей вышли на демонстрации против изоляции в Сиднее и Мельбурне, столицах двух самых густонаселенных штатов, Нового Южного Уэльса и Виктории, которые находятся под строгой изоляцией.

Согласно данным министерства здравоохранения, по состоянию на 21 июля, всего около 30% австралийцев старше 16 лет были полностью вакцинированы.

Несмотря на третью волну коронавируса количество случаев COVID-19 в Австралии относительно низкое - чуть меньше 44 тысяч случаев и 981 смертельный случай.