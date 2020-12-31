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Коронавірус у в'язницях: захворіли вже 31 арештант та 37 засуджених

Київ • УНН

 • 10066 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах в Україні з початку пандемії зареєстровано вже 1114 випадків COVID-19, з яких 31 - в ув’язнених, 37 - у засуджених. Летальних випадків з початку пандемії - загалом 4. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.

Коронавірус у в'язницях: захворіли вже 31 арештант та 37 засуджених

“Станом на 31 грудня 2020 року +10 нових випадків. В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, на території яких функціонують структурні підрозділи Центру охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України, зареєстровано 1114 випадків на COVID-19. З них 31 ув’язнений, 37 засуджених, 915 працівників ДКВС України, 131 працівник ЦОЗ ДКВС України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одужало — 827 осіб, з них: 26 ув’язнених, 22 засуджених, 688 працівників ДКВС та 91 працівник ЦОЗ ДКВС України. Продовжують отримувати лікування та перебувають на лікарняному з підтвердженим діагнозом COVID-19: 4 ув’язнених, 14 засуджених, 225 працівників ДКВС та 40 працівників ЦОЗ ДКВС України. Летальних випадків — 4, з них: 1 ув’язнений, 1 засуджений, 2 працівники ДКВС України.

Зазначається, що у п’яти установах виконання покарань та слідчих ізоляторах реєструються спалахи захворювання на COVID-19 серед засуджених та осіб, узятих під варту. Ситуація, як вказано, перебуває під контролем фахівців ЦОЗ ДКВС України.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — майже 10 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих, а кількість госпіталізованих — знову під 3 тисячі.

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