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Коронавирус в тюрьмах: заболели уже 31 арестант и 37 осужденных

Киев • УНН

 • 10066 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах в Украине с начала пандемии зарегистрировано уже 1114 случаев COVID-19, из которых 31 - у заключенных, 37 - у осужденных. Летальных случаев с начала пандемии - в общем 4. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Коронавирус в тюрьмах: заболели уже 31 арестант и 37 осужденных

"По состоянию на 31 декабря 2020 года +10 новых случаев. В учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах, на территории которых функционируют структурные подразделения Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, зарегистрировано 1114 случаев на COVID-19. Из них 31 заключенный, 37 осужденных, 915 работников ГУИС Украины, 131 работник ЦОЗ ГУИС Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выздоровели - 827 человек, из них: 26 заключенных, 22 осужденных, 688 работников ГУИС и 91 работник ЦОЗ ГУИС Украины. Продолжают получать лечение и находятся на больничном с подтвержденным диагнозом COVID-19: 4 заключенных, 14 осужденных, 225 работников ГУИС и 40 работников ЦОЗ ГУИС Украины. Летальных случаев - 4, из них: 1 заключенный, 1 осужденный, 2 работника ГУИС Украины.

Отмечается, что в пяти учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах регистрируются вспышки заболевания COVID-19 среди осужденных и лиц, взятых под стражу. Ситуация, как указано, находится под контролем специалистов ЦОЗ ГУИС Украины.

Напомним, в Украине на 8 часов 31 декабря зафиксировано уже 1,055 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших, а количество госпитализированных - снова под 3 тысячи.

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