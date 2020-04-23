Коронавірус на Житомирщині: за добу захворіли 9 медичних працівників
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 квітня. УНН. За добу в Житомирській області на коронавірус захворіли 9 медичних працівників. Про це розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає кореспондент УНН.
“За вчорашню добу на Житомирщині зафіксовано 17 нових випадків захворювання на коронавірус. 9 з них виявили у Бердичеві. Всі медичні працівники. Сьогодні туди поїхала комісія управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. Вони будуть розбиратися, чому саме медичні працівники стали вогнищем поширення коронавірусу”, — сказав Віталій Бунечко.
Загалом у Житомирській області на коронавірус захворіли 55 медичних працівників. Усі вони контактували з хворими.
За словами начальника управління охорони здоров’я Миколи Суслика, три медики госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні.
“В основному, стан здоров’я хворих медиків задовільний. Три медпрацівника знаходяться на стаціонарному лікуванні. Їх стан здоров’я ближче до задовільного”, — розповів Микола Суслик.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині виявили 17 нових випадків захворювання на COVID-19.