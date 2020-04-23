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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 26711 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 74070 просмотра

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5 марта, 08:02 • 100885 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Коронавирус на Житомирщине: за сутки заболели 9 медицинских работников

Коронавирус на Житомирщине: за сутки заболели 9 медицинских работников

Киев  •  УНН

 • 14537 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 апреля. УНН. За сутки в Житомирской области на коронавирус заболели 9 медицинских работников. Об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает корреспондент УНН.

“За вчерашние сутки в Житомирской области зафиксировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом. 9 из них обнаружили в Бердичеве. Все медицинские работники. Сегодня туда поехала комиссия управления здравоохранения облгосадминистрации. Они будут разбираться, почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса”, — сказал Виталий Бунечко.

Всего в Житомирской области на коронавирус заболели 55 медицинских работников. Все они контактировали с больными.

По словам начальника управления здравоохранения Николая Суслика, три медика госпитализированы и находятся на стационарном лечении.

“В основном, состояние здоровья больных медиков удовлетворительное. Три медработника находятся на стационарном лечении. Их состояние здоровья ближе к удовлетворительному”, — рассказал Николай Суслик.

Как сообщал УНН, в Житомирской области обнаружили 17 новых случаев заболевания COVID-19.

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