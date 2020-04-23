Коронавирус на Житомирщине: за сутки заболели 9 медицинских работников
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 апреля. УНН. За сутки в Житомирской области на коронавирус заболели 9 медицинских работников. Об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает корреспондент УНН.
“За вчерашние сутки в Житомирской области зафиксировано 17 новых случаев заболевания коронавирусом. 9 из них обнаружили в Бердичеве. Все медицинские работники. Сегодня туда поехала комиссия управления здравоохранения облгосадминистрации. Они будут разбираться, почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса”, — сказал Виталий Бунечко.
Всего в Житомирской области на коронавирус заболели 55 медицинских работников. Все они контактировали с больными.
По словам начальника управления здравоохранения Николая Суслика, три медика госпитализированы и находятся на стационарном лечении.
“В основном, состояние здоровья больных медиков удовлетворительное. Три медработника находятся на стационарном лечении. Их состояние здоровья ближе к удовлетворительному”, — рассказал Николай Суслик.
Как сообщал УНН, в Житомирской области обнаружили 17 новых случаев заболевания COVID-19.