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Коронація Чарльза ІІІ: перша леді України і Шмигаль прибули серед перших іноземних лідерів

Коронація Чарльза ІІІ: перша леді України і Шмигаль прибули серед перших іноземних лідерів

Київ • УНН

 • 1417606 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська і Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибули на коронацію британського короля Чарльза ІІІ серед перших запрошених іноземних лідерів, повідомляє УНН з посиланням на BBC News.

Деталі

Світові лідери, які отримали запрошення на сьогоднішню коронацію Чарльза ІІІ, почали прибувати на церемонію.

Серед перших – прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.

Президент України Володимир Зеленський, зазначає BBC, не буде присутній.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

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