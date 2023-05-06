Коронація Чарльза ІІІ: перша леді України і Шмигаль прибули серед перших іноземних лідерів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Перша леді України Олена Зеленська і Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибули на коронацію британського короля Чарльза ІІІ серед перших запрошених іноземних лідерів, повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
Деталі
Світові лідери, які отримали запрошення на сьогоднішню коронацію Чарльза ІІІ, почали прибувати на церемонію.
Серед перших – прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та перша леді Олена Зеленська.
Президент України Володимир Зеленський, зазначає BBC, не буде присутній.
Доповнення
Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.