Коронация Чарльза ІІІ: первая леди Украины и Шмыгаль прибыли среди первых иностранных лидеров
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Первая леди Украины Елена Зеленская и Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыли на коронацию британского короля Чарльза III среди первых приглашенных иностранных лидеров, сообщает УНН со ссылкой на BBC News.
Детали
Мировые лидеры, получившие приглашение на сегодняшнюю коронацию Чарльза ІІІ, начали прибывать на церемонию.
Среди первых – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и первая леди Елена Зеленская.
Президент Украины Владимир Зеленский, отмечает BBC, не будет присутствовать.
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Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Чарльза III и королевы-консорт Камиллы.