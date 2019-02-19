Користувачів інтернету в Україні побільшало на 3 млн

Згідно з даними Держстату, показник кількості абонентів інтернет-послуг в Україні станом на 1 січня поточного року становить 26,067 млн. У порівнянні з аналогічною датою 2018 року цей показник зріс більш ніж на 10%, або майже на 3 млн (з 23,35 млн).

У той же час, згідно з даними звіту, кількість абонентів мобільного зв’язку навпаки скоротилась майже на 2 млн – з 55,714 млн на початок 2018 року до 53,933 млн, або на 3,2%.

Крім того, скоротилась і кількість абонентів кабельного телебачення – з 2,3 млн до 2,1 млн.

Нагадаємо, Держстат опублікував дані про кількість абонентів телефонного зв'язку в Україні. Їх виявилося на третину більше, ніж всього дорослого дієздатного населення.