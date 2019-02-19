Пользователей интернета в Украине стало на 3 млн больше

Согласно данным Госстата, показатель количества абонентов интернет-услуг в Украине по состоянию на 1 января текущего года составляет 26,067 млн. По сравнению с аналогичной датой 2018 этот показатель вырос более чем на 10%, или почти на 3 млн (с 23,35 млн).

В то же время, согласно данным отчета, количество абонентов мобильной связи наоборот сократилась почти на 2 млн - с 55,714 млн на начало 2018 году до 53,933 млн, или на 3,2%.

Кроме того, сократилось и количество абонентов кабельного телевидения - с 2,3 млн до 2,1 млн.

Напомним, Госстат опубликовал данные о количестве абонентов телефонной связи в Украине. Их оказалось на треть больше, чем всего взрослого дееспособного населения.