Корецький звільняється з Бюро через факти “зливу” службової інформації у провадженнях - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький планує звільнятися з Бюро через факти “зливу” службової інформації у кримінальних провадженнях. Про це заявили у Державному бюро розслідувань, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР.
“Один із працівників Державного бюро розслідувань анонсував своє інтерв’ю з „викриттями“ діяльності керівництва ДБР. Зрозуміло, що все це спекуляції, оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з Бюро”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що Корецький збирається звільнятися нібито через “злив” службової інформації у провадженнях.
“Перш за все, через факти „зливу“ службової інформації у кримінальних провадження, що знайшли своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого президента з травня 2019 року та особисто за своїм підписом, неодноразово протягом усього 2019 року звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю.
“За наявною інформацією, дані проекти підозр неодноразово поверталися Офісом Генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань ДБР у резонансних кримінальних провадженнях тривалий час були відсутніми”, — йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що у лютому 2020 року, керівництвом Бюро було прийнято рішення передати розслідування найбільш важливих проваджень іншим слідчим.
Нагадаємо, у Державному бюро розслідувань заявили, що заява керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького про вчинення на нього тиску з метою відкриття кримінального провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка не відповідає дійсності і є політично-мотивованою.