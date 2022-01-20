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Кораловий риф, нетронутий потеплінням океанів, знайдений біля берегів Таїті

Кораловий риф, нетронутий потеплінням океанів, знайдений біля берегів Таїті

Київ • УНН

 • 18651 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Вчені виявили незайманий 3-кілометровий риф з гігантських коралів у формі троянди біля узбережжя Таїті у водах, які, як вважається, досить глибокі, щоб захистити його від відбілюючого впливу океану, що нагрівається. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Риф, що лежить на глибині понад 30 метрів, зростав, ймовірно, близько 25 років. Деякі корали у формі троянд мають діаметр понад 2 метри.

"Було чарівно спостерігати за гігантськими красивими рожевими коралами, які сягають настільки далеко, наскільки може бачити око. Це було схоже на витвір мистецтва", - заявив французький фотограф Алексіс Розенфельд, який очолював команду міжнародних дайверів, які зробили це відкриття.

За даними ЮНЕСКО, більшість відомих у світі коралових рифів знаходяться у тепліших водах на глибині до 25 метрів. Риф у Таїті знаходиться в "сутінковій зоні" на глибині від 30 до 120 метрів під поверхнею, де ще достатньо світла для зростання та розмноження коралів.

Доповнення

Найвідоміший — Великий Бар'єрний риф Австралії, диво, включене до списку Світової спадщини, зазнав сильного знебарвлення приблизно 80% своїх коралів з 2016 року.

Відкриття біля берегів Таїті передбачає, що в наших океанах може бути набагато більше невідомих великих рифів, враховуючи, що, за даними вчених ЮНЕСКО, нанесено на карту лише близько 20% всього морського дна.

Знебарвлення - це стресова реакція перегрітих коралів під час аномальної спеки, під час якої вони втрачають свій колір і помирають.

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