Коралловый риф, нетронутый потеплением океанов, найден у берегов Таити
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Ученые обнаружили нетронутый 3-километровый риф из гигантских кораллов в форме розы у побережья Таити в водах, которые, как считается, достаточно глубокие, чтобы защитить его от отбеливающего воздействия океана, который нагревается. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Риф, что лежит на глубине более 30 метров, рос, вероятно, около 25 лет. Некоторые кораллы в форме роз имеют диаметр более 2 метров.
"Было очаровательно наблюдать за гигантскими красивыми розовыми кораллами, которые достигают настолько далеко, насколько может видеть глаз. Это было похоже на произведение искусства", - заявил французский фотограф Алексис Розенфельд, возглавлявший команду международных дайверов, сделавших это открытие.
По данным ЮНЕСКО, большинство известных в мире коралловых рифов находятся в более теплых водах на глубине до 25 метров. Риф в Таити находится в "сумеречной зоне" на глубине от 30 до 120 метров под поверхностью, где еще достаточно света для роста и размножения кораллов.
Дополнение
Самый известный — Большой Барьерный риф Австралии, чудо, включенное в список Мирового наследия, подвергся сильному обесцвечиванию примерно 80% своих кораллов с 2016 года.
Открытие у берегов Таити предполагает, что в наших океанах может быть гораздо больше неизвестных больших рифов, учитывая, что, по данным ученых ЮНЕСКО, нанесено на карту лишь около 20% всего морского дна.
Обесцвечивание - это стрессовая реакция перегретых кораллов во время аномальной жары, во время которой они теряют свой цвет и умирают.