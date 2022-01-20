Коралловый риф, нетронутый потеплением океанов, найден у берегов Таити

КИЕВ. 20 января. УНН. Ученые обнаружили нетронутый 3-километровый риф из гигантских кораллов в форме розы у побережья Таити в водах, которые, как считается, достаточно глубокие, чтобы защитить его от отбеливающего воздействия океана, который нагревается. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.