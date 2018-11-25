Кораблі РФ провокували українські судна на відкриття вогню — представник Президента

“Росіянами не просто було здійснено таран буксиру ВМС що призвело до втрати ним частини керованості, але й здійснено блокування всіх кораблів групи з тим щоб вони не могли надати допомогу буксиру. Кораблі РФ всіляко провокували судна ВМС на відкриття вогню”, — написав Бабін.

За словами представника Президента України, наразі ситуацію не вичерпано.

“Є ризики що звинувачення в якихось „порушеннях“ з боку ВМС України ми почуємо не лише з російської пропаганди але й від окремих посадовців. Бо ці події ставлять хрест на міфі про Угоду 2003 р. щодо Азову як хоч у чомусь корисну для України”, — вважає Бабін.

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Як повідомляв УНН, сьогодні вранці прикордонний корабель РФ протараниву Чорному морі буксир ВМС України.

У МЗС України заявили, що провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними.

У свою чергу у прикордонному управлінні ФСБ Росії в окупованій АР Крим заявляють, що три корабля Військово-морських сил України “незаконно перетнули держкордон РФ, увійшли в територіальні води та небезпечно маневрують”.

Пізніше стало відомо, що два російські бойові ударні вертольоти взяли у супровід групу українських військових кораблі біля Керченської протоки, а також те, що окупанти посадили на мілину танкер під аркою Керченського мосту для унеможливлення проходу через фарватер протоки цивільним судам і групі українських військових кораблів, які прямують з Одеси до Маріуполя та Бердянська.