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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Координатор ОБСЄ розповів у Мінську подробиці відвідин окупованих територій і тюрем

Координатор ОБСЄ розповів у Мінську подробиці відвідин окупованих територій і тюрем

Київ • УНН

 • 9874 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Координатор ОБСЄ Тоні Фріш розповів гуманітарній підгрупі деталі своїх відвідин окупованих територій і тюрем, де утримують українських заручників. Він зміг передати бранцям листи від рідних і проінспектував умови утримання. Про це на своїй сторінці Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко, передає УНН.

Як відзначила І.Геращенко, “це була перша за півтора роки можливість побачити хлопців, ми дуже довго цього добивалися” і додала, що “ключова мета — не відвідини, а звільнення”.

“На гуманітарній підгрупі українська сторона закликала ОРДЛО надати коректну інформацію про утримуваних і ми зробили конкретні, компромісні пропозиції задля звільнення заручників. Пройшлися по певним конкретним випадкам незаконних утримань, висловили занепокоєння, що останніми тижнями значно збільшилась кількість випадків незаконних затримань на окупованих територіях. Привели всі відомі нам випадки таких незаконних затримань”, — написала вона.

Також І.Геращенко додала, що “заради результату деталей більше не буде”.

“Працюємо. Все непросто”, — резюмувала вона.

Раніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт повідомив, що українська сторона розраховує на звільнення 47 заручників з окупованих Донецька та Луганська.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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