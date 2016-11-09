Координатор ОБСЕ рассказал в Минске подробности посещения оккупированных территорий и тюрем

Как отметила И.Геращенко, "это была первая за полтора года возможность увидеть ребят, мы очень долго этого добивались" и добавила, что "ключевая цель - не посещение, а освобождение".

"На гуманитарной подгруппе Украинская сторона призвала ОРДЛО предоставить корректную информацию об удерживаемых и мы сделали конкретные, компромиссные предложения для освобождения заложников. Прошлись по определенным конкретным случаям незаконных задержаний, выразили обеспокоенность, что в последние недели значительно увеличилось количество случаев незаконных задержаний на оккупированных территориях. Привели все известные нам случаи таких незаконных задержаний", - написала она.

Также И.Геращенко добавила, что "ради результата деталей больше не будет".

"Работаем. Все непросто", - резюмировала она.

Ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил, что украинская сторона рассчитывает на освобождение 47 заложников из оккупированных Донецка и Луганска.