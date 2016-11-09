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15 марта, 19:03 • 112379 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158551 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133040 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125913 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110095 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104117 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100529 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Координатор ОБСЕ рассказал в Минске подробности посещения оккупированных территорий и тюрем

Координатор ОБСЕ рассказал в Минске подробности посещения оккупированных территорий и тюрем

Киев • УНН

 • 9873 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Координатор ОБСЕ Тони Фриш рассказал гуманитарной подгруппе детали своего посещения оккупированных территорий и тюрем, где содержатся украинские заложники. Он смог передать пленникам письма от родных и проинспектировал условия содержания. Об этом на своей странице Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

Как отметила И.Геращенко, "это была первая за полтора года возможность увидеть ребят, мы очень долго этого добивались" и добавила, что "ключевая цель - не посещение, а освобождение".

"На гуманитарной подгруппе Украинская сторона призвала ОРДЛО предоставить корректную информацию об удерживаемых и мы сделали конкретные, компромиссные предложения для освобождения заложников. Прошлись по определенным конкретным случаям незаконных задержаний, выразили обеспокоенность, что в последние недели значительно увеличилось количество случаев незаконных задержаний на оккупированных территориях. Привели все известные нам случаи таких незаконных задержаний", - написала она.

Также И.Геращенко добавила, что "ради результата деталей больше не будет".

"Работаем. Все непросто", - резюмировала она.

Ранее советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил, что украинская сторона рассчитывает на освобождение 47 заложников из оккупированных Донецка и Луганска.

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