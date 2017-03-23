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Контррозвідка в лютому інформувала керівництво складу в Балаклії про загрози — СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Головне управління військової контррозвідки в лютому інформувало керівництво складу з боєприпасами про необхідність посилення охорони через загрози. Про це заявив під час брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН.

“На 65-му арсеналі вже мали місце подібні ситуації. Я хочу повідомити, що головне управління військової контррозвідки в лютому поточного року інформувало керівництво саме цього 65-го арсеналу про виявлені недоліки, пов’язані із забезпеченням безпеки і охорони цього об’єкту. Керівництво доповіло про вжиті заходи, які були направлені на посилення безпеки цього об’єкту. Водночас навіть з того, що сьогодні ми маємо, от безпілотна авіація — не всякий безпілотник може побачити система, яка фіксує безпілотні літальні апарати в нашому небі і якщо літальний апарат може 35-40 км пронести вибуховий предмет, то скільки є способів попередити це. Є способи, наприклад, можна погасити хвилі, але, на жаль, таких засобів не вистачає в українського війська. Реально були зміцнені позиції по забезпеченню безпеки цього об’єкту, але ми не на все можемо впливати”, — заявив В.Грицак.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

Українські Національні Новини

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