Контрразведка в феврале информировала руководство склада в Балаклее об угрозах - СБУ

"На 65-м арсенале уже имели место подобные ситуации. Я хочу сообщить, что главное управление военной контрразведки в феврале текущего года информировало руководство именно этого 65-го арсенала о выявленных недостатках, связанных с обеспечением безопасности и охраны этого объекта. Руководство доложило о принятых мерах, которые были направлены на усиление безопасности этого объекта. В то же время даже из того, что сегодня мы имеем, вот беспилотная авиация - не всякий беспилотник может увидеть система, фиксирующая беспилотные летательные аппараты в нашем небе и если летательный аппарат может 35-40 км пронести взрывное предмет, то сколько есть способов предупредить это. Есть способы, например, можно погасить волны, но, к сожалению, таких средств не хватает в украинской армии. Реально были укреплены позиции по обеспечению безопасности этого объекта, но мы не на все можем влиять ", - заявил В.Грицак.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может продолжаться несколько дней , зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.