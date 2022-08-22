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Консультував сімох президентів: Ентоні Фаучі залишає посаду головного медичного радника президента Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Доктор Ентоні Фаучі, головний медичний радник президента Джо Байдена, оголосив у понеділок, що має намір піти у відставку з державної служби в грудні після чотирьох десятиліть роботи радником семи президентів. Про це УНН пише з посиланням на USA Today.

Консультував сімох президентів: Ентоні Фаучі залишає посаду головного медичного радника президента Байдена

Деталі

Фаучі, який також є директором Національного інституту алергії та інфекційних захворювань (NIAID), заявив, що залишить обидві посади, "щоб продовжити наступний розділ" своєї кар'єри.

У липні Фаучі заявив, що має намір піти у відставку до закінчення поточного терміну Байдена.

81-річний Фаучі обіймав посаду директора NIAID за семи президентів, вперше будучи призначеним у 1984 році Рональдом Рейганом, набув міжнародної популярності під час пандемії.

Під час пандемії COVID-19 Фаучі консультував президента Дональда Трампа та Байдена. Він займав аналогічну роль як громадський діяч з інфекційних захворювань, пов'язаних з вірусними епідеміями, включаючи ВІЛ, атипову пневмонію, свинячий грип, вірус Зіка, лихоманку Ебола та пташиний грип.

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