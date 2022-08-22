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Консультировал семерых президентов: Энтони Фаучи покидает пост главного медицинского советника президента Байдена

Киев • УНН

 • 134504 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Доктор Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента Джо Байдена, объявил в понедельник, что намерен уйти в отставку с государственной службы в декабре после четырех десятилетий работы советником семи президентов. Об этом УНН пишет со ссылкой на USA Today.

Консультировал семерых президентов: Энтони Фаучи покидает пост главного медицинского советника президента Байдена

Детали

Фаучи, который также является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), заявил, что покинет обе должности, "чтобы продолжить следующий раздел" своей карьеры.

В июле Фаучи заявил, что намерен уйти в отставку до истечения текущего срока Байдена.

81-летний Фаучи занимал должность директора NIAID за семи президентов, впервые будучи назначенным в 1984 году Рональдом Рейганом, приобрел международную популярность во время пандемии.

Во время пандемии COVID-19 Фаучи консультировал президента Дональда Трампа и Байдена. Он занимал аналогичную роль как общественный деятель по инфекционным заболеваниям, связанным с вирусными эпидемиями, включая ВИЧ, атипичную пневмонию, свиной грипп, вирус Зика, лихорадку Эбола и птичий грипп.

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