Консерватори офіційно обрали кандидатом у канцлери Німеччини А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель стала офіційним кандидатом на цю ж посаду від партій "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) і "Християнсько-соціальний союз" (ХСС), передає УНН з посиланням на Reuters.
А.Меркель стала спільним кандидатом у канцлери від правлячої коаліції ФРН.
Сьогодні голова ХСС прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеєхофер і чинний канцлер представлять спільну передвиборчу стратегію.
Вибори в бундестаг Німеччини відбудуться у вересні. Після цього в країні буде сформовано новий уряд і обраний канцлер Німеччини.
Нагадаємо, раніше у ХДС і ХСС гостро критикували політику А.Меркель стосовно надання допомоги понад 1 млн біженців.
Як повідомляв УНН, 29 січня екс-президента Європарламенту Мартіна Шульца обрано єдиним кандидатом на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) на майбутніх виборах.