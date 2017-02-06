Консерваторы официально избрали кандидатом в канцлеры Германии А.Меркель

А.Меркель стала общим кандидатом в канцлеры от правящей коалиции ФРГ.

Сегодня глава ХСС премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер и действующий канцлер представят совместную предвыборную стратегию.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре. После этого в стране будет сформировано новое правительство и избран канцлер Германии.

Напомним, ранее в ХДС и ХСС остро критиковали политику А.Меркель о предоставлении помощи более чем 1 млн беженцев.

Как сообщал УНН, 29 января экс-президента Европарламента Мартина Шульца избрали единым кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на предстоящих выборах.