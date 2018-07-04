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Коноплянка тріумфував на командному турнірі "Шальке" з настільного тенісу

Коноплянка тріумфував на командному турнірі "Шальке" з настільного тенісу

Київ • УНН

 • 9152 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Вінгер збірної України Євген Коноплянка став переможцем командного турніру німецького ФК "Шальке" з настільного тенісу. Про це повідомляє сайт "кобальтових", передає УНН.

"Шальке" Коноплянки вже прибув до Китаю, де проведе свій перший етап підготовки до нового сезону. Задля розминки футболісти й тренерський штаб німецької команди провели турнір із настільного тенісу. Переможцями змагання стали український півзахисник та Франко Ді Санто.

Примітно, що гельзенкірхенці вже завтра зіграє в Китаї перший товариський матч. Його суперником стане представник англійської Прем’єр-ліги "Саутгемптон", а 11-го числа в Ланфані — проведе гру з місцевим "Хебей Чайна Форчун".

Як повідомлялося раніше, трансферна вартість Коноплянки зросла за підсумками минулого сезону. 

Українські Національні Новини

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