Коноплянка тріумфував на командному турнірі "Шальке" з настільного тенісу

"Шальке" Коноплянки вже прибув до Китаю, де проведе свій перший етап підготовки до нового сезону. Задля розминки футболісти й тренерський штаб німецької команди провели турнір із настільного тенісу. Переможцями змагання стали український півзахисник та Франко Ді Санто.

Примітно, що гельзенкірхенці вже завтра зіграє в Китаї перший товариський матч. Його суперником стане представник англійської Прем’єр-ліги "Саутгемптон", а 11-го числа в Ланфані — проведе гру з місцевим "Хебей Чайна Форчун".

Як повідомлялося раніше, трансферна вартість Коноплянки зросла за підсумками минулого сезону.