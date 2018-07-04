Коноплянка тріумфував на командному турнірі "Шальке" з настільного тенісу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Вінгер збірної України Євген Коноплянка став переможцем командного турніру німецького ФК "Шальке" з настільного тенісу. Про це повідомляє сайт "кобальтових", передає УНН.
"Шальке" Коноплянки вже прибув до Китаю, де проведе свій перший етап підготовки до нового сезону. Задля розминки футболісти й тренерський штаб німецької команди провели турнір із настільного тенісу. Переможцями змагання стали український півзахисник та Франко Ді Санто.
Примітно, що гельзенкірхенці вже завтра зіграє в Китаї перший товариський матч. Його суперником стане представник англійської Прем’єр-ліги "Саутгемптон", а 11-го числа в Ланфані — проведе гру з місцевим "Хебей Чайна Форчун".
Як повідомлялося раніше, трансферна вартість Коноплянки зросла за підсумками минулого сезону.