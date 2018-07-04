Коноплянка победил на командном турнире "Шальке" по настольному теннису

"Шальке" Коноплянки уже прибыл в Китай, где проведет свой первый этап подготовки к новому сезону. Для разминки футболисты и тренерский штаб немецкой команды провели турнир по настольному теннису. Победителями соревнования стали украинский полузащитник и Франко Ди Санто.

Примечательно, что гельзенкирхенцы уже завтра сыграют в Китае первый товарищеский матч. Их соперником станет представитель английской Премьер-лиги "Саутгемптон", а 11-го числа в Ланфань - проведут игру с местным "Хэбэй Чайная Форчун".

Как сообщалось ранее, трансферная стоимость Коноплянки выросла по итогам прошлого сезона.