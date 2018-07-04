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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 75181 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110351 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 131402 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 138403 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 174544 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154878 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142225 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118378 просмотра

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Коноплянка победил на командном турнире "Шальке" по настольному теннису

Коноплянка победил на командном турнире "Шальке" по настольному теннису

Киев  •  УНН

 • 9152 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка стал победителем командного турнира немецкого ФК "Шальке" по настольному теннису. Об этом сообщает сайт "кобальтовых", передает УНН.

"Шальке" Коноплянки уже прибыл в Китай, где проведет свой первый этап подготовки к новому сезону. Для разминки футболисты и тренерский штаб немецкой команды провели турнир по настольному теннису. Победителями соревнования стали украинский полузащитник и Франко Ди Санто.

Примечательно, что гельзенкирхенцы уже завтра сыграют в Китае первый товарищеский матч. Их соперником станет представитель английской Премьер-лиги "Саутгемптон", а 11-го числа в Ланфань - проведут игру с местным "Хэбэй Чайная Форчун".

Как сообщалось ранее, трансферная стоимость Коноплянки выросла по итогам прошлого сезона.

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