Конгресмени закликають адміністрацію Байдена розширити постачання зброї в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Двопартійна група з понад трьох десятків законодавців наполягає на тому, щоб адміністрація Байдена розширила озброєння, яке надається українським військовим, на тлі постійних вимог президента України Володимира Зеленського допомогти своїй країні більшою кількістю зброї для захисту від росії, йдеться в листі, отриманому CNN. Про це повідомляє УНН.
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Представники від Демократичної партії Енді Кім з Нью-Джерсі та Джейсон Кроу з Колорадо та представник Республіканської партії Пітер Мейєр з Мічигану очолив лист, надісланий президенту Джо Байдену в понеділок із закликом надати США більше озброєнь, включаючи ракети класу "земля-повітря" великої дальності, винищувачі та протикорабельні ракети.
Конгресмени кажуть, що їхній запит ґрунтується на списку побажань, який українські чиновники надали минулого тижня у якому викладено 17 територій, де Україна шукає додаткової допомоги.
Прохання законодавців також включає збільшення поставок протиповітряних і протитанкових ракет Stinger, які в Україні закінчуються, а також безпілотників, які мають більшу дальність.
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"Ми визнаємо, що Сполучені Штати, їх союзники та партнери вже надали значну військову допомогу у відповідь на російське вторгнення, включаючи частину від 13,6 мільярдів доларів - кошти через законопроект про загальні асигнування на 2022 фінансовий рік", — пишуть законодавці.
Держсекретар Ентоні Блінкен заявив у неділю в ефірі CNN, що незабаром в Україні буде 10 систем протитанкової зброї на кожен російський танк.
Американські чиновники підкреслили, що надають українцям зброю, яку вони можуть використовувати, припускаючи, що деякі запити, як-от винищувачі, не такі практичні, як інші потреби.
Проте законодавці стверджували, що в Україні закінчується кількість винищувачів.
"В Україні є більш ніж достатньо пілотів, навчених керувати додатковими літаками, якщо вони будуть забезпечені. Додаткова авіація також дозволить українським силам забезпечити більш адекватну оборону таких міських районів, як Харків і Маріуполь, де внаслідок російських атак загинули численні цивільні жертви", - заявили чиновники США.
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