Конгресмени США внесли на розгляд законопроект на підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Американські конгресмени повторно внесли на розгляд Палати представників американського конгресу законопроект на підтримку України STAND for Ukraine Act, який до кінця минулого року не встиг пройти процедури затвердження в Сенаті США, передає УНН з посиланням на сайт Конгресу.
Новий проект закону має назву: “Щодо стримування, відвернення та припинення російської агресії в Україні, допомоги демократичним перетворенням в Україні, а також інших цілей”.
Відомо, що документ був внесений на розгляд Палати представників 2 лютого конгресменом-республіканцем Енгелом Елліотом.
Згідно з процедурою, законопроект відправлений на обговорення до комітетів з питань міжнародних справ, фінансів, у юридичних справах та бюджетних питань.
Текст нового проекту закону поки не оприлюднений на офіційних джерелах. Водночас, повідомляється, що він є ідентичним STAND for Ukraine Act.
Нагадаємо, “The STAND for Ukraine Act” передбачав на законодавчому рівні посилення санкцій стосовно Російської Федерації.