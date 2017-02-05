Конгрессмены США внесли на рассмотрение законопроект в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Американские конгрессмены повторно внесли на рассмотрение Палаты представителей американского конгресса законопроект в поддержку Украины STAND for Ukraine Act, который до конца прошлого года не успел пройти процедуры утверждения в Сенате США, передает УНН со ссылкой на сайт Конгресса.
Новый проект закона имеет название: "Относительно сдерживания, предотвращения и прекращения российской агрессии в Украине, помощи демократическим преобразованиям в Украине, а также других целей".
Известно, что документ был внесен на рассмотрение Палаты представителей 2 февраля конгрессменом-республиканцем Энгелом Эллиотом.
Согласно процедуре, законопроект отправлен на обсуждение в комитеты по вопросам международных дел, финансов, по юридическим делам и бюджетным вопросам.
Текст нового проекта закона пока не обнародован на официальных источниках. В то же время, сообщается, что он идентичен STAND for Ukraine Act.
Напомним, "The STAND for Ukraine Act" предусматривал на законодательном уровне усиление санкций в отношении Российской Федерации.