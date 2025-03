Конгрес США схвалив законопроект про санкції проти осіб зі списку Навального: хто в переліку

Деталі

Конгресмен, член Гельсінської комісії Пол Массаро повідомив, що якщо законопроект, внесений представниками обох партій, буде схвалений Конгресом, то запропонований список санкцій повинна оцінити адміністрація президента Джо Байдена. Введення санкцій залишається на розсуд Білого дому і на це адміністрації дається півроку.

Цитата

"Поправка до закону про національну оборону, яка зобов'язує адміністратора оцінювати всіх порушників прав людини і клептократів Навального на предмет санкцій - і вказувати імена кожного з них - була затверджена Комітетом", - йдеться в повідомленні Массаро.

NEW: @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis national defense bill amendment forcing admin to evaluate all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats for sanctions – and naming every one of them – has been APPROVED by Rules Committee. And that's not all! pic.twitter.com/tKJOB28qyH

— Paul Massaro (@apmassaro3) September 22, 2021

Доповнення

У списку, який у лютому 2021 року соратники Навального Леонід Волков і Іван Жданов передали США і ЄС, вказані імена бізнесменів Романа Абрамовича, Алішера Усманова, Олега Дерипаски, глави "Роснафти" Ігоря Сечіна, голови "Газпрому" Олексія Міллера, керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, директора ФСБ Олександра Бортнікова, медіаменеджера і гендиректора "Першого каналу" Костянтина Ернста, головного редактора RT Маргарити Сімоньян, голови правління ВТБ Андрія Костіна, директора Росгвардіі Віктора Золотова та інших чиновників, бізнесменів і людей з близького оточення президента Володимира Путіна.

Додамо

На початку березня цього року влада Євросоюзу і США ввели санкції проти ряду російських чиновників через затримання і подальшого переслідування Олексія Навального.